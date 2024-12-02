今年話題になった言葉に贈られる「現代用語の基礎知識選2024ユーキャン新語・流行語大賞」が2日、都内で発表され、陸上女子やり投げのパリ五輪金メダリスト・北口榛花（26＝JAL）が発した「名言が残せなかった」がトップ10に選出された。授賞式に登壇した北口は、「まさかこの言葉が…」と、驚きを口にした。悲願の金メダルを獲得した今夏のオリンピックで、北口は「一つ心残りがあるとすれば、名言が残せなかった」と語って