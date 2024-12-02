オーケーは11月26日、大阪府東大阪市に関西1号店となる「オーケー高井田店」をオープンした。来年1月には兵庫県西宮市に2号店、3月末までに3号店を出店予定。関西ドミナント形成に向けて、大阪、兵庫を中心に資金を集中投下して出店を加速する。二宮涼太郎社長は関西市場について「人口は当然減っているが、一企業として成長の余地がある」と説明。出店計画や販売戦略について次の通り話した。◇◇〈出店計画〉どんどん出