契約更改交渉を行った村上は、優勝への思いを述べた(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnextヤクルトの村上宗隆が12月2日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸6億円でサインした。（金額は推定）【動画】リーグトップ独走！村上宗隆が逆転の32号2ランを放つシーン来オフにはポスティングシステムでのメジャー挑戦が確実視されているヤクルトの主砲は、2025年が日本でのラストイヤーとなるが、交渉の場では「チームの