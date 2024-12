iri(イリ)が新曲「Faster than me」を発表。iriの新曲「Faster than me」iriの新曲「Faster than me」は、2024年12月9日(月)21時よりABEMA(アベマ)にて無料配信&Netflix(ネットフリックス)にて世界同時配信となる、主演・横浜流星のABEMAオリジナル連続ドラマ「わかっていても the shapes of love」の主題歌となる楽曲。小袋成彬が作詞・作曲作詞・作曲を務めたのは、音楽プロデューサーの小袋成彬。物語の主役となる主人公・