年末恒例の「2024ユーキャン新語・流行語大賞」（現代用語の基礎知識選）が2日に発表され、俳優の阿部サダヲ（54）主演で今年1月期に旋風を巻き起こしたTBS金曜ドラマ「不適切にもほどがある！」の略称「ふてほど」が年間大賞に選ばれた。ドラマを手掛けた磯山晶プロデューサーが授賞式に登壇し、ドラマ関連ワードが大賞に選ばれるのは、2013年に大賞に輝いたTBS日曜劇場「半沢直樹」の名ゼリフ「倍返し」以来、11年ぶり。主演