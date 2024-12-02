食品や食器などを扱うライフスタイルショップ「AKOMEYA TOKYO」は12月2日、2025年向け「アコメヤの福袋」のWEB予約受付を開始した。福袋は、全店共通の1種類とWEB限定4種の計5種類を取りそろえる。店頭では福袋の予約･取り置きは受け付けていない。年始から各店数量限定で販売を行う。【あわせて読みたい】リンツ「福袋」一般販売スタート、リンドールなどの人気チョコレートをバッグに詰め合わせ/ホリデーラッキーバッグ2024〈「