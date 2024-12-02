【女子旅プレス＝2024/12/02】愛らしいサモエド犬と触れ合える「サモエドカフェmoffu」の2号店が、東京・原宿竹下通りに2024年12月10日にオープンする。【写真】愛犬とのご褒美旅に！千葉の温泉付きヴィラ「Dear Wan Spa Garden」で特別な宿泊体験◆サモエドの愛らしさに癒される「サモエドカフェmoffu」「サモエドカフェmoffu 竹下通り」は、1号店の温かい雰囲気や「第2の家」というコンセプトはそのままに、国内最多である15匹の