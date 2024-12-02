【あみあみ秋葉原店：「RG 1/144 アカツキガンダム（オオワシ装備）」抽選販売】 抽選期間：12月2日12時～12月8日23時59分 当選発表：12月11日12時～ 指定販売日時：12月14日11時～20時 あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、12月14日に発売予定のガンプラ「RG 1/144 アカツキガンダム（オオワシ装備）」の抽選販売を実施する