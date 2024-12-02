【手塚治虫キャラクターズ Sofvi Collection 001 アトム大使】 【手塚治虫キャラクターズ Sofvi Collection 002 ロック(間久部緑郎)】 12月5日10時より予約開始 価格：各12,100円 ケンエレファントが運営するソフビスタジオ「中空工房」は、ソフビ「手塚治虫キャラクターズ Sofvi Collection」第1弾を12月5日10時より予