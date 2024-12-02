Vライバープロダクション「NexuStella(ネクサステラ)」主催の1周年記念イベント『NexuStella FESTIVAL 星誕祭 - 2024 -』が1日、都内で開催された。○おしゃべりコーナーやゲームコーナーも「NexuStella」は「新しい輝き」で感動を届けるVライバープロダクションとして2023年12月1日に設立。「武士来舞(BUSHILIVE)」「GanGun Girls(ガンガンガールズ)」「NexuStella Colorful」といったユニットが所属しており、17LIVEやYouTubeに