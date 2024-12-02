ロッテ・石川歩投手が２日、ＺＯＺＯマリン内で契約更改を行い、今季の推定年俸１億１０００万円から２０００万円減となる９０００万円（金額は推定）でサインした。昨年１０月に右肩の手術を受け、育成契約を経て６月末に支配下に復帰。６月３０日のオリックス戦に先発し５回３安打無失点とし、２２年８月３１日のソフトバンク戦（ペイペイＤ）以来６６９日ぶりの復活白星を挙げていた。一方で今季は５試合に先発し、３勝１敗