東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 設備投資（第3四半期）08:50 結果8.1% 予想6.7%前回7.4%（前年比) 結果9.5% 予想8.2%前回9.1%（除くソフトウェア・前年比） 【豪州】 小売売上高（10月）09:30 結果0.6% 予想0.4%前回0.1%（前月比) 【中国】 財新製造業PMI（11月）10:45 結果51.5 予想50.6前回50.3 ※要人発言やニュース 【日本】