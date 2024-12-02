宇宙航空研究開発機構（JAXA）は2024年12月2日、2025年2月以降にアメリカ航空宇宙局（NASA）の有人宇宙飛行ミッション「Crew-10（クルー10）」の一員として国際宇宙ステーション（ISS）で長期滞在を行う予定の大西卓哉宇宙飛行士が、滞在中にISS船長（コマンダー）を務めることが決定したと発表しました。第73次長期滞在でISS船長に就任【▲ SpaceX（スペースX）の有人宇宙船「Crew Dragon（クルー・ドラゴン）」の訓練を行う宇宙