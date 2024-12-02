【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■「BO$$Y」MVは12月4日0時にYouTubeプレミア公開！ Travis Japanが12月4日にリリースする2ndアルバム『VIIsual』（読み：ビジュアル）より、新曲「BO$$Y」のMVを12月4日0時にYouTubeプレミア公開することが決定した。 先日公開されたアルバムの全曲ダイジェスト映像で先行して少しだけ公開されており、SNS上で話題となっていた。 Travis Japanはアルバム『VIIsual』をCDと配信で