TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）が11月30日（土）と12月1日（日）、京セラドーム大阪にて日本4大ドームツアーの追加公演『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : PROMISE＞ ENCORE IN JAPAN』を開催。メンバーのYEONJUN（ヨンジュン）がファンに向けてのメッセージと記念ショットを公開した。 【写真】TXTヨンジュンのほっかむり姿＆スビンへの想い感じる集