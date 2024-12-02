【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「これからもさらに素敵な姿をお見せします」（TOMORROW X TOGETHER・TAEHYN） TOMORROW X TOGETHERのTAEHYNが、グローバルファッションマガジン『MAPS JAPAN No.03』（12月27日発売）の表紙に登場する。 今号では、TAEHYUNの多彩な魅力を収めたAとBの2種類の表紙ビジュアルを展開。彼の輝くビジュアルと強烈なエネルギーが光る表紙に加え、ファッショングラビアも10ペ&#