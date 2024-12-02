TWICEのMOMO（モモ）が自身のInstagramを更新し、TWICE内ユニットMISAMO（ミサモ）で活動した際のオフショットを公開している。 【写真】TWICEモモ、キュートなドアップショット（5枚目） ■TWICEモモ、金髪が映えるパステルカラーのシャツ姿でドアップも モモは「もうStrategyの方をアップしなきゃいけないのに」と綴り、現在ティザーが続々公開されているTWICEが12月6日にリリースする14thミニアルバ