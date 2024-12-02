今年話題になった言葉に贈られる「現代用語の基礎知識選2024ユーキャン新語・流行語大賞」が2日、都内で発表され、今夏のパリ五輪で総合馬術団体で日本勢92年ぶりの銅メダルに輝いた平均年齢41・5歳（当時）の日本代表の愛称「初老ジャパン」がトップ10入りした。パリ五輪代表メンバーと根岸淳監督らが授賞式に登壇し、喜びを語った。パリ五輪で日本馬術勢92年ぶりの表彰台と快挙を達成。平均年齢41・5歳とあり、自身ら名付