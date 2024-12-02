【ダウンロード版セール】 12月2日～ 開催 バンダイナムコエンターテインメントは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch用ダウンロード版ゲームを対象にしたセールを、PlayStation Store（PS Store）およびニンテンドーeショップにて、本日12月2日から開催している。期間はPS Storeでは12月20日