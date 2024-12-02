【マクドナルドの福袋 2025】 抽選受付期間：12月2日14時～12月10日23時59分 価格：3,480円 日本マクドナルドは、「マクドナルドの福袋 2025」を発売する。抽選受付期間は本日12月2日14時より12月10日23時59分までで、価格は3,480円。詳細は追って記載する。 (C)2024 McDONALD’S. All Rights Reserved.