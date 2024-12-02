俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の２１歳次女でモデルのＫｏｋｉ，が２日に自身のインスタグラムを更新し、モデル姿をアップした。この日、「ＮｕｍｅｒｏＴＯＫＹＯＪＡＮＵＡＲＹ／ＦＥＢＲＵＡＲＹＴｈａｎｋｙｏｕｓｏｍｕｃｈｆｏｒｈａｖｉｎｇｍｅ＠ｎｕｍｅｒｏｔｏｋｙｏ」「Ｔｈａｎｋｙｏｕｔｏｔｈｅｗｏｎｄｅｒｆｕｌｔｅａｍ」と有名ファッション誌に登場したことを伝えたＫｏｋ