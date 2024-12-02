日本投資機構は、同社が開発を行っている最新のAI技術を活用した株の自動銘柄スクリーニングシステム(アプリケーション)『AI銘柄スクリーナー』の無料β版を、2024年12月2日(月)にリリースしました。 日本投資機構『AI銘柄スクリーナー』 日本投資機構は、同社が開発を行っている最新のAI技術を活用した株の自動銘柄スクリーニングシステム(アプリケーション)『AI銘柄スクリーナー』の無料β版を、2024年12月2日(