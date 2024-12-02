一般社団法人日本保育防災協会は、能登半島地震および能登豪雨で被災した保育施設の復興支援を目的としたクラウドファンディングのプロジェクトを2024年11月5日より開始しました。 日本保育防災協会「能登半島地震・能登豪雨で被災した保育施設を支援するための クラウドファンディング」 【プロジェクト詳細】プロジェクト名： 能登半島地震／豪雨で被災した幼稚園・こども園の復興にあなたの力を貸してくれませ