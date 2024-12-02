ONE¡ÇS WORD¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤Î¥¨¥³°Õ¼±¸þ¾å¤È°ÂÁ´¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢²­ÆìÈ¯¡¦ÆüËÜÀ½¡¦´Ä¶­ÇÛÎ¸¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¹âÀ­Ç½ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖRIDEARTH¡×¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò12·î1Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ONE¡ÇS WORD¡ÖRIDEARTH¡× ONE¡ÇS WORD¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤Î¥¨¥³°Õ¼±¸þ¾å¤È°ÂÁ´¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢²­ÆìÈ¯¡¦ÆüËÜÀ½¡¦´Ä¶­ÇÛÎ¸¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¹âÀ­Ç½ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖRIDEARTH¡×¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó