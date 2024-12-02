昭和産業はミンチタイプの大豆ミート「まめたん」を機能性表示食品にリニューアルした。あわせてECチャネル限定で、機能性表示食品の新製品「国産麦強力小麦粉」「大豆胚芽」を11月から発売した。おいしさ、使いやすさに加え、「食を通じて消費者の健康に役立つ商品開発」の一環として、機能性表示食品のラインアップを拡充した。「まめたん」は、植物性たんぱく質と食物繊維が豊富でコレステロールゼロの大豆ミート。〈肥満気味の