2日から、これまでの健康保険証の新規発行が停止され、国は「マイナ保険証」の登録や「資格確認書」の活用を呼びかけています。【映像】病院の患者らの声「慣れれば楽かも」「ちょっと怖い」国は、医療情報の共有などに利便性があるとして、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行する方針で、これに伴い2日から健康保険証の新規発行が停止されました。今までの保険証はしばらくは使えますが、有効期限があるため最長でも