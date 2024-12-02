LIL LEAGUEが、映画監督の松永大司とタッグを組み初挑戦するTikTok縦型ショートドラマ企画の第2弾が12月1日19時よりスタートした。 （関連：LIL LEAGUE、1stアルバム『TRICKSTER』が首位に意表をつくサウンドと新世代ならではの勢い） 本企画は、普段よりLIL LEAGUEのYouTubeチャンネルで公開中のドキュメンタリー映像などを手がける松永監督チームが、彼らと彼らの楽曲のさらなる魅力を発信する