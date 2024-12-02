ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERが、京セラドーム大阪で初の日本4大ドームツアーの追加公演を行った。【写真】ボムギュ、幼少期から「顔面国宝」去る11月30日〜12月1日、TOMORROW X TOGETHERは京セラドーム大阪でコンサート「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR＜ACT：PROMISE＞ENCORE IN JAPAN」を開催した。本公演は、日本4thシングル『誓い（CHIKAI）』の収録曲『Deja Vu［Japanese Ver.］』と日本1stフルアルバム『STILL DRE