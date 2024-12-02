東方神起が2025年4月、東京ドームで日本デビュー20周年記念ツアーのフィナーレを飾る。【写真】ユンホ、色気全開の“濡れ髪ショット”東方神起は11月29日から12月1日にかけて、埼玉県のさいたまスーパーアリーナで日本デビュー20周年記念ツアー「TOHOSHINKI 20th Anniversary LIVE TOUR 〜ZONE〜」を開催した。同公演はチケット販売開始と同時に全日完売を記録した。何より、今回の埼玉公演では東京ドーム追加公演が発表され、ファ