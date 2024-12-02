チロルチョコ株式会社は12月2日、チロルチョコ新商品「キャラメルもち〈袋〉」を季節限定で全国発売した。【関連記事】チロルチョコ「いちごもち」発売、いちごの酸味&もちもち食感の“もちシリーズ”新商品、福岡県産あまおういちご100%使用6個入り税込108円。全国のダイソーで販売するほか、チロルチョコ公式オンラインショップでも取り扱う。チロルチョコ「キャラメルもち」パッケージ「キャラメルもち〈袋〉」は、チロルチ