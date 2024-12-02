【モデルプレス＝2024/12/02】Kis-My-Ft2の玉森裕太が12月1日、自身のInstagramを更新、弓道に初挑戦した姿を披露した。【写真】キスマイ玉森裕太「絵になる」袴姿◆玉森裕太、袴着用で弓道に初挑戦玉森は「気になってて今回挑戦してみました」と添えて、弓道に挑戦した際のオフショットを投稿した。袴を着用した玉森は姿勢を伸ばし、まっすぐ的を見ながら美しい弓構えを披露。今回の弓道挑戦を受け「難しすぎます。。」と感想をつ