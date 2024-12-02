王毅氏、カザフスタン副首相兼外相と会談1日、ヌルトレウ氏（左）と握手を交わす王毅氏。（成都＝新華社記者/劉坤）【新華社成都12月2日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は1日、カザフスタンのヌルトレウ副首相兼外相と四川省成都市で会談した。