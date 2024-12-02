王毅氏、タジキスタン外相と会談1日、ムフリッディン氏（左）と握手を交わす王毅氏。（成都＝新華社記者/劉坤）【新華社成都12月2日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は1日、タジキスタンのムフリッディン外相と四川省成都市で会談した。