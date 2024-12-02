自民党の佐藤正久参議院議員に「今度はあなたの番です」などと殺害予告の手紙を送って脅迫したとして、北海道の公立高校の教師で65歳の男が警視庁に逮捕されました。【映像】連行される池村啓容疑者北海道雄武町の公立高校教師・池村啓容疑者（65）は2022年、佐藤正久議員の事務所に「安倍晋三を斃すことができました。今度はあなたの番です」と書かれた手紙を送り、脅迫した疑いがもたれています。警視庁によりますと、池村