結婚したことを公表した、女優・タレントで元AKB48の2代目総監督・横山由依さんと、純烈のメンバー・後上翔太さん。【写真を見る】【祝福】高橋みなみ横山由依の結婚をお祝い初代総監督から2代目総監督へ「末長くお幸せに♡」元AKB48の初代総監督の高橋みなみさんが祝福のメッセージを送りました。 高橋さんはXで横山さんの結婚の投稿を引用リポストし、「ゆいー！結婚おめでとう」「末長くお幸せに♡」とコ