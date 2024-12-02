２日午前９時５０分頃、福島県喜多方市熱塩加納町山田で「空き家にクマが入り込んでいる」と近くの住民から県警喜多方署などに通報があった。クマは空き家内に居続けたが、午後２時頃、地元猟友会が花火で追い出した。クマは裏の山林に逃げたという。けが人はいなかった。喜多方市や同署によると、クマは体長１メートルほど。空き家にはクマのふんが散乱しており、数日間、空き家をねぐらにして周辺の柿などを食べていたとみら