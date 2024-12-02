パナソニックR&Dカンパニーオブアメリカ（PRDCA）とパナソニックHDは12月2日、カリフォルニア大学などの研究者と共同で、ユーザーの「いいね」や「嫌い」といったフィードバックを活用し、ユーザーの目的や好みに合った画像を生成する画像生成AI「Diffusion-KTO（Knowledge Transfer Optimization）」を開発したことを発表した。「いいね」の判定だけで好みの画像にパーソナライズ可能な画像生成AI「Diffusion-KTO」を開発パナ