2人組YouTuber「いだちゃんねる」の「コバ」さんが、幼なじみでもあった同居人から窃盗被害に遭ったことを明かした。「やっぱ犯罪したやつって島に逃げるんや」2024年11月29日に公開された動画「同居人の幼なじみに200万円盗られて飛ばれました。」の中で、コバさんは「小学校からの友達であり同居人」について、「飛びました」と報告。その同居人の負担分である家賃も5〜6か月滞納していたといい、コバさんは「さすがに結構俺は怒