旧ビッグモーターによる保険金の不正請求問題で、損害賠償などの対応にあたる存続会社が東京地方裁判所に民事再生法の適用を申請したと発表しました。中古車販売の旧ビッグモーターから保険金不正請求への対応を引き継いだ「BALM」によりますと、きょう、東京地裁に民事再生法の適用を申請し、負債総額は最大800億円を見込んでいるということです。旧ビッグモーターによる保険金の不正請求問題をめぐっては、伊藤忠商事などが設立