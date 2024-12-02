■自由国民社 現代用語の基礎知識 選 「2024 ユーキャン新語・流行語大賞」発表･表彰式（2日、都内）2024年度の「ユーキャン新語・流行語大賞」の発表・表彰式が2日、都内で行われた。スポーツ界からは、ドジャースで悲願のワールドシリーズ制覇を果たした大谷翔平の「50‐50」、今夏のパリオリンピック™総合馬術団体で銅メダルを獲得した日本代表メンバーの愛称「初老ジャパン」、同陸上女子やり投で金メダルに輝いた北口榛