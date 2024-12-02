現代用語の基礎知識選「2024ユーキャン新語・流行語大賞」が発表され、今年の年間大賞には金曜ドラマ「不適切にもほどがある！」の「ふてほど」が選ばれました。【画像】阿部サダヲさんら出席表彰式の様子…2024年の「新語・流行語」を振り返るトップテンは以下の通りです。（50音順）※『「現代用語の基礎知識」選2024ユーキャン新語・流行語大賞トップテン受賞者紹介と解説』より一部抜粋「おっはー」「チョー気持ちいい」