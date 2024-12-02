日本ガイシはしっかり。この日、ハンガリーのエンジニアリング企業を通じて、同国の再生可能エネルギー事業者ＧｒｅｅｎｅｒｇｙＨｏｌｄｉｎｇ向けに電力貯蔵用ＮＡＳ電池を受注したと発表した。運転開始は来年６月の予定。 出所：MINKABU PRESS