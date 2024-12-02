午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１８３、値下がり銘柄数は４１６、変わらずは４４銘柄だった。業種別では３３業種中３１業種が上昇。値上がり上位に保険、非鉄、銀行、証券・商品、輸送用機器、電気・ガスなど。値下がりで目立つのは小売など。 出所：MINKABU PRESS