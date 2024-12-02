中国政府は輸出製品への増値税還付の削減を通じて、国内の過剰生産能力に対する海外からの非難を和らげようともくろむ。写真は広東省深圳市の塩田港（同港の運営会社のウェブサイトより）中国政府は209品目の輸出製品に対する増値税（付加価値税）の還付を削減する。太陽光パネルやリチウムイオン電池の還付率を13％から9％に引き下げ、銅材やアルミ材などについては還付を中止する。中国財政省（日本の財務省に相当）と国家