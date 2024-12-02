柴咲コウが自身のInstagramを更新し、NHK BSの音楽番組『The Covers』に出演した際のオフショットを投稿した。 【写真】美しすぎる真っ赤なドレス姿の柴咲コウ ■柴咲コウ、『The Covers』で季節を巡る3曲を披露 12月1日に放送された『The Covers』に出演した柴咲。「季節を巡るような三曲を歌わせていただきました」と綴り、柴咲が春をイメージするという小田和正の「woh woh」、夏の名曲である山下達郎の「RIDE ON TIME