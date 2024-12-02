種類豊富で人気のある無印良品のお菓子。なかでもファンが多いのが、バウムクーヘンの「不揃いバウム」です。今、季節限定でチョコがけバウムのレギュラーサイズ4種とミニサイズ2種が発売中。ESSEフレンズエディターのやまみさんが食べ比べておいしさをレポートします。冬にピッタリ！季節限定チョコがけバウムシリーズ「不揃いバウム」の季節限定チョコがけシリーズ4種を食べ比べてご紹介します！食べ方は常温でそのままでもお