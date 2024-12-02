【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■輝かしいキャリアの裏側で“人気を得たがゆえの苦悩”を抱え続けてきたフォークソング界の旗手に、番組責任者・大泉洋が迫る 2024年にデビュー55周年を迎える南こうせつが、12月12日放送の『SONGS』（NHK総合）にソロとして初登場する（※2014年1月18日放送の第286回に、南こうせつ・伊勢正三～ひめ風～として出演）。 1973年に発表した「神田川」は200万枚