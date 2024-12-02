  サバイバルオーディション番組『PROJECT 7』第8話にて第2回合格脱落式が行われ、日本人練習生は4名が残留し、惜しくも3名が脱落した。【映像】日本とオーストラリアのハーフ、イケメンすぎる19歳の練習生『PROJECT 7』は、総勢200名の参加者が挑む、過去最大規模のボーイズグループ誕生オーディション番組。視聴者が“ワールドアセンブラー”となって毎ラウンドごとに練習生を選択して新しいチームを作る“組み立て”や“