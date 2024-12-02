【モデルプレス＝2024/12/02】歌手のhitomiが12月1日、自身のInstagramを更新。24年前のビキニショットを公開した。【写真】hitomi、美ボディ披露の24年前ビキニショット◆hitomi、24年前のビキニショット披露hitomiは「写真集『LOVE LIFE』のオフショット、撮影スタッフとか、みんな大好きな人達にかこまれて楽しい撮影でした」とつづり、24年前に発売した写真集の秘蔵ショットを公開。ビキニやチューブトップなどを着こなし、ス