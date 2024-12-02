イベント制作団体V.V.Mofは、新たな都市型音楽フェス『Area No.9』を2025年2月23日(日)に東京都・渋谷のライブハウス『WWW』で開催します。 V.V.Mof『Area No.9』  開催日時： 2025年2月23日(日) 11:00開場／12:00開演会場： 渋谷WWW(〒150-0042東京都渋谷区宇田川町13-17 シネマライズビル B1F)アクセス： 渋谷駅ハチ公口から徒歩7分チケット料： 早割 5,500円＋1ドリンク(税込)前売 6,700円＋1ドリン